Jorge Nunes afirmou à agência Lusa que o surto começou no dia 01, tendo sido testados 638 dos cerca de 800 trabalhadores, dos quais 36 tiveram teste positivo à covid-19.

O delegado de saúde adiantou que o surto “está estagnado”, estando todas as linhas de produção da fábrica a funcionar dentro da normalidade.

Depois de a fábrica ter parado a laboração no período entre o Natal e o Ano Novo, foram efetuados testes a todos os trabalhadores no início do ano, na véspera de retomar a laboração, em 04 de janeiro.

Nessa ocasião, não foi detetado qualquer surto.

Em junho de 2020, a fábrica teve um primeiro surto, com sete infetados, depois de 390 dos 850 trabalhadores terem sido testados à covid-19.

Desde o início da pandemia, que a empresa implementou várias medidas de contingência contra a covid-19, entre as quais a separação de turnos e de áreas, reforço da desinfeção e limpeza dos espaços, medição de temperatura à entrada de cada turno, uso de equipamento de proteção individual e colocação de dispensadores para higienização das mãos.

Desde que a pandemia começou, Peniche, no distrito de Leiria, contabiliza 1544 casos confirmados, dos quais 481 estão ativos, 1026 recuperaram e 37 morreram.