A sessão plenária da próxima semana do Parlamento Europeu, que vai decorrer entre os dias nove e 12 de março, vai ser realizada em Bruxelas em vez de em Estrasburgo, onde seria habitual. A decisão foi tomada depois um novo relatório do Serviço Médico do Parlamento Europeu acerca da evolução do surto de Covid-19 afirmar que realizar a sessão em França aumenta significativamente os riscos para a saúde para os parlamentares, staff e comunidade local.

A deliberação tem lugar depois de terem surgido nos últimos dias novos focos de infeção em vários países da União Europeia.

“Com base nessa avaliação, decidi que as condições de segurança necessárias não estão reunidas para a habitual sessão plenária do Parlamento Europeu em Estrasburgo na próxima semana”, escreve David Maria Sassoti, presidente do Parlamento Europeu, no comunicado enviado às redações onde explica que “excecionalmente” a próxima sessão plenária vai acontecer na capital belga.

Com base nos últimos números, França e Bélgica são casos bastante diferentes no que toca ao surto do novo coronavírus. Se no primeiro país houve 377 casos confirmados, dos quais resultaram seis mortes, no segundo há um total de 50 casos, sem nenhuma morte a registar.

No mesmo texto é ainda dito que o “Parlamento compromete-se a reagendar uma sessão plenária em Estrasburgo, em conformidade com os tratados. "

Na sessão plenária da próxima semana está agendado um debate com a presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, sobre a resposta da União Europeia ao surto do Covid-19 e o seu impacto na saúde pública, na economia e a nível social.

Na agenda do Parlamento Europeu vão estar também o debate acerca do orçamento de longo prazo da UE, a situação dos migrantes e refugiados na fronteira entre a Grécia e a Turquia, a primeira proposta legislativa do Pacto Ecológico Europeu e a nova estratégia global para África, entre outros temas.