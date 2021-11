De acordo com o autarca, o surto na Escola Básica Dr. Manuel Magro Machado, na freguesia rural de Santo António das Areias, já infetou, pelo menos, 22 pessoas.

“Nós, na câmara, fizemos a nossa contagem e contabilizamos 22 casos, mas poderá haver mais”, acrescentou.

Sem especificar em detalhe e separadamente o universo de alunos e funcionários infetados, Luís Vitorino indicou apenas que estão infetados “funcionários, alunos e pessoal na comunidade”, nomeadamente encarregados de educação.

Numa nota publicada hoje na página do município de Marvão na rede social Facebook é mencionado que estão confirmados casos positivos “no pessoal docente e não docente” deste estabelecimento de ensino.

“Face a esta situação, o município de Marvão, o agrupamento de escolas e a Administração Regional de Saúde do Alentejo acionaram o plano de contingência e decretaram isolamento profilático obrigatório a todas as turmas do ensino pré-escolar e 1º ciclo desta escola, bem como a professores e funcionários que, ao longo das próximas horas, serão também todos testados”, pode ler-se na nota.

