Numa nota enviada às redações, o Sindicato dos Trabalhadores do Município de Lisboa (STML) informa que, "dado o momento que se vive em Portugal, com o encerramento de um conjunto muito alargado de serviços públicos", a Frente Comum dos Sindicatos da Administração Pública (FCSAP), que o STML integra, suspendeu a greve nacional agendada para sexta-feira, assegurando "que os serviços funcionarão com a normalidade possível" perante a situação do país.

"Foram, deste modo, suspensos os pré-avisos de greve decretados para as autarquias e empresas municipais da cidade de Lisboa, incluindo a greve mais alargada dos trabalhadores da limpeza urbana" da autarquia, acrescenta o sindicato.

O STML salienta, contudo, que a greve "foi suspensa e não desconvocada", pelo que "a luta irá continuar" assim que se ultrapasse "o período de excecionalidade que o país e a cidade de Lisboa em especial atravessam".

"Não abdicaremos das reivindicações que motivaram esta greve, reafirmando a sua justeza, hoje, inclusive, com mais validade e pertinência", garante o sindicato, acrescentando que continuará a lutar na capital "por melhores salários, pela valorização das carreiras, por efetiva negociação e em defesa dos serviços públicos".