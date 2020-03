“A TAP assegurará os voos em todas as rotas e em que os mesmos sejam possíveis, de modo a dar resposta à missão de transportar os seus clientes para junto das suas famílias”, acrescenta.

“Estamos a trabalhar na continuidade do nosso negócio, convictos de que em breve voltaremos ao ritmo normal da nossa atividade, sempre com o foco no futuro, na sustentabilidade e no crescimento da nossa TAP. Agradecemos o empenho e o sentido de missão dos nossos colaboradores neste momento em que todos têm dado tudo de si para tratar dos nossos clientes e de Portugal”, afirma o presidente executivo da TAP, Antonoaldo Neves, citado no comunicado.

A TAP já tinha anunciado esta semana que iria reembolsar, com a emissão de um ‘voucher’ com a validade de um ano, os clientes que queiram cancelar viagens com início até 31 de maio.

Em alternativa, a TAP permite aos clientes “alterar as suas reservas para viagens com data de início até 31 de maio, remarcando a nova viagem para qualquer destino e para uma data até 31 de dezembro de 2020”, informou a empresa na terça-feira.

Na semana passada, a transportador aérea já tinha igualmente anunciado que iria alargar as situações em que permite a alteração de datas e destinos nos seus voos, sem penalização, tendo em conta o impacto gerado pelo surto de Covid-19, segundo um comunicado.

[Notícia corrigida às 09:17 — substitui "23 de abril" por "19 de abril"]