A Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste divulgou hoje que 24.136 pessoas já têm a vacinação completa, o que corresponde a 19,3% dos pouco mais de 124 mil habitantes dos 12 concelhos do distrito de Bragança.

Já no que se refere a primeiras doses, a cobertura na região é inferior à média nacional, com 28,5% contra 31,3%, mas no global de doses administradas o distrito de Bragança acompanha o ritmo nacional com cerca de 47% da população com, pelo menos, uma dose da vacina contra a covid-19.

De acordo com os últimos dados divulgados pela ULS, já foram administradas 83.559 doses de vacinas no distrito de Bragança. Estes números incluem 35.287 pessoas com uma dose e 24.136 com as duas doses.

O distrito de Bragança registava no último boletim oficial, de segunda-feira, 35 casos ativos de infeção pelo novo coronavírus, a maioria dos quais (30) no concelho mais populoso, o de Bragança.

Os restantes casos dividiam-se por Macedo de Cavaleiros, com dois, e os concelhos de Vimioso, Carrazeda de Ansiães e Vila Flor, com um registo.