Já no que toca às empresas públicas de transporte Soflusa, Metropolitano de Lisboa, Metro do Porto, Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP) e a concessionária do metro ligeiro da margem sul do Tejo, o Governo vinca que estas entidades devem garantir “a limitação do número máximo de passageiros transportados a um terço da lotação do veículo, de forma a garantir a distância de segurança”.

Devem, também, assegurar “os limiares adequados da oferta de serviço de transporte público de passageiros do horário de inverno em todas as linhas e percursos em que operam”, que não devem ser inferiores a 30% no metro e a 40% no transporte rodoviário e fluvial.

Nestes transportes públicos terá ainda de se assegurar a disponibilização de informações “que permitam o cumprimento das distâncias de segurança entre passageiros e a adoção dos demais comportamentos que minimizem risco de contágio”, bem como “a rotação e a segregação das equipas de trabalhadores” e “a redução, sempre que possível, das possibilidades de contacto entre o pessoal que assegura a operação e os passageiros”.

Salvaguardada deverá estar, ainda, a “limpeza e a desinfeção das instalações e equipamentos utilizados pelos passageiros e outros utilizadores”, adianta o despacho.

