"Em conformidade com o Plano de Contingência ativado pelo Município de Coimbra no contexto do surto de Covid-19, o Teatrão anuncia a suspensão de toda a sua atividade, até ao dia 3 de abril", refere a companhia que gere a Oficina Municipal do Teatro, referindo que, "a partir dessa data, a situação será reavaliada em função da evolução epidemiológica".

"Os restantes espetáculos previstos mantêm-se agendados, sendo a sua apresentação definida em função da evolução do surto e até indicação em contrário. As datas dos espetáculos que forem reagendados serão divulgadas, assim que possível", acrescentou o Teatrão.

Também a Escola da Noite, responsável pelo Teatro da Cerca de São Bernardo, comunicou hoje que decidiu suspender todos os espetáculos e outros eventos abertos ao público até ao dia 03 de abril, sendo que as iniciativas que estavam previstas "serão, dentro do possível, reagendadas para datas a anunciar posteriormente".

"A decisão foi tomada tendo em conta as orientações da Direção-Geral da Saúde quanto à contenção da epidemia do Coronavírus e a decisão da Câmara Municipal de Coimbra", anunciada na quarta-feira, "de encerrar ao público as instalações e os equipamentos municipais culturais e desportivos", justificou a companhia de teatro de Coimbra.