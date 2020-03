Assim, suspendeu temporariamente o atendimento na tesouraria, as visitas guiadas e livres, de escolas e de outros grupos ao terminal de cruzeiros, e a realização de eventos, sejam estes direcionados para públicos internos ou externos.

Estas suspensões, válidas até ao final do mês de março, serão avaliadas periodicamente, frisou.

"A APDL, no cumprimento das suas responsabilidades enquanto Autoridade Portuária e decorrente do Plano de Contingência da Autoridade Portuária de Leixões, compromete-se a assegurar a globalidade dos seus serviços logísticos, de apoio aos navios, na sua plenitude, promovendo, no entanto, o teletrabalho em todas as funções cujas responsabilidades assim o permitam", garantiu.

Em Portugal, há 30 mortes, mais sete do que na véspera, e 2.362 infeções confirmadas, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, que regista mais 302 casos do que na segunda-feira.

Dos infetados, 203 estão internados, 48 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 22 doentes que já recuperaram.

Portugal encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de quinta-feira e até às 23:59 de 02 de abril.

Além disso, o Governo declarou dia 17 o estado de calamidade pública para o concelho de Ovar.