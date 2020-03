“Aquilo a que os trabalhadores assistiram nas duas últimas semanas, para além de um desconhecimento perigoso da forma de agir e prevenir, foi ao absoluto descontrolo na forma de reagir”, sustenta a APIT em comunicado, defendendo “a criação urgente de um gabinete de crise que reúna a direção da Autoridade Tributária (AT), as áreas que a AT considere essenciais nesta questão e todos os sindicatos representativos dos trabalhadores da AT”.

“A direção da AT só tem mesmo é de reforçar as ações de prevenção contra a Covid-19, desenvolver a capacidade de definição dos perfis de risco e atuar no quadro das recomendações dos serviços públicos de saúde (Organização Mundial de Saúde-OMS e Direção-Geral de Saúde-DGS) resguardando os seus trabalhadores com os devidos equipamentos de defesa contra o vírus, de forma a que, em segurança, estes possam manter e desempenhar as suas funções com eficácia”, sustenta.

Sustentando que a pandemia da Covid-19 “não é nem pode ser palco para uma guerrilha entre trabalhadores e dirigentes nem de incentivos à intriga entre entidades representativas de trabalhadores”, a associação destaca que “em primeiro lugar, e sempre, está a salvaguarda da saúde dos colaboradores da AT e de todos aqueles que lidam com os serviços” do fisco.

“Aquilo que a APIT e todos os trabalhadores esperavam era que fosse já, desde logo, apresentada a estratégia da AT para lidar com as diferentes fases da epidemia”, sustenta a associação.