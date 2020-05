Paralelamente, o “número de acessos em local fixo tem crescido, aumentando 0,7% em comparação com período” anterior à pandemia, enquanto o número de acessos móveis diminuiu entre 0,1% e 2,5%, dependendo do tipo de acesso, segundo a Anacom.

Por sua vez, o tráfego de encomendas postais diminuiu 3% face à semana anterior, “encontrando-se 24% acima do valor contabilizado no período” que antecedeu a covid-19, indicou a entidade.

Os dados apurados pela Anacom mostram que as encomendas nacionais e as recebidas do exterior “diminuíram 3% e 9%, respetivamente, enquanto as encomendas enviadas para outros países aumentaram 6%”.

De acordo com o regulador, o volume das encomendas no global está “significativamente acima” do contabilizado na semana anterior à declaração de pandemia, de 02 de março.