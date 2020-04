"Estamos a trabalhar desde domingo, desde que foi anunciado que esta cerca precisava de ser instalada", disse o governante, em videoconferência, no Funchal, horas depois de um grupo de pessoas se ter manifestado contra a escolha do hotel onde serão hospedados os 22 doentes.

As autoridades optaram por uma unidade hoteleira localizada no Cabo Girão, nas zonas altas da freguesia de Câmara de Lobos, mas alguns residentes nas imediações protestaram, o que motivou a intervenção da Polícia de Segurança Pública.

"Julgo que não devia ser nenhuma manifestação, devia ser alguém que queria manifestar a sua opinião e, numa democracia, todos nós podemos manifestar a nossa opinião", afirmou o secretário da Saúde, vincando que a escolha do hotel no Cabo Girão foi "a mais acertada".

Os 22 doentes foram sinalizados numa cadeia de transmissão identificada pelas autoridades de saúde entre sábado e domingo, já com 27 pessoas infetadas, com enfoque no bairro social Nova Cidade, perto do centro de Câmara de Lobos.

A situação motivou a instalação de uma cerca sanitária na freguesia, sede do concelho com o mesmo nome, localizado a oeste do Funchal, em vigor por 15 dias (até 03 de maio).

"Neste momento, o desafio está centrado na freguesia de Câmara de Lobos", disse Pedro Ramos, sublinhando a articulação entre a Secretaria Regional da Saúde, a Câmara Municipal, o Serviço de Saúde da Madeira (Sesaram) e o Instituto de Administração da Saúde (IASAÚDE) no sentido de colocar os infetados na unidade hoteleira.

Por outro lado, a vice-presidente do IASAÚDE, Bruna Gouveia, esclareceu que já foram feitos 110 testes a contactos de casos confirmados naquela cadeia de transmissão, dos quais 27 foram positivos e 78 negativos.

"Apenas cinco casos, destes 110, aguardam resultados definitivos", disse, adiantando que, nas últimas 24 horas, foram identificados mais 68 novos contactos na comunidade.

Bruna Gouveia informou também que está a ser feito um rastreio no lar de idosos localizado junto ao complexo habitacional Nova Cidade, num total de 105 pessoas, entre residente e funcionários.

"Foram feitos durante o dia de ontem [segunda-feira] 61 testes de rastreio a pessoas idosas, 54 já tem resultado e foi negativo", disse.

O concelho de Câmara de Lobos - constituído por cinco freguesias - regista um total de 36 casos positivos de covid-19, 27 dos quais resultam da cadeia de transmissão identificada pelas autoridades de saúde.

Três doentes já recuperaram e estão assinalados 161 casos suspeitos.

A freguesia de Câmara de Lobos, onde foi instalada a cerca sanitária, tem cerca de 18 mil habitantes e uma das suas atividades principais é a pesca, sendo que várias embarcações saíram para o mar antes da entrada em vigor da cerca sanitária.

O secretário da Saúde esclareceu que duas embarcações já regressaram da faina, mas não foram autorizadas a atracar na localidade, sendo que os cinco pescadores foram encaminhados para uma unidade hoteleira noutro concelho, onde vão cumprir a quarentena de 14 dias.

"Decidiu-se que não podem entrar na cerca, mas temos de continuar a proteger as pessoas", salientou Pedro Ramos.

A Madeira não registou casos de covid-19 nas últimas 24 horas, mantendo-se o total de pessoas infetadas no arquipélago em 85, indicaram hoje as autoridades regionais, vincando que apenas três doentes estão hospitalizados e 13 já recuperaram.

A nível global, segundo um balanço da AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 170 mil mortos e infetou quase 2,5 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Mais de 558 mil doentes foram considerados curados.

Em Portugal, morreram 762 pessoas das 21.379 registadas como infetadas, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.