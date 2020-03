“Tendo em conta a redução de atividade e de receita da empresa e a total ausência de mecanismos que assegurem a sustentabilidade das empresas de transporte público de passageiros — medidas que consideramos que seriam menos ‘pesadas’ para o país do que as medidas que temos disponíveis -, a empresa informa que, em 01 de abril, avançará para a situação de ‘lay-off’, extensível à totalidade dos trabalhadores das três empresas do Grupo (750 trabalhadores)”, anunciou, num comunicado, a transportadora.

O grupo integra as empresas Rodoviária do Tejo, Rodoviária do Lis e Rodoviária do Oeste, com atividade nos distritos de Leiria e de Santarém.

“Manteremos os serviços mínimos de mobilidade, assegurados pelo número necessário de funcionários por região, garantindo a manutenção de equipas ‘espelho’ sem possibilidade de contacto, para minimizar os impactos que poderão surgir desta situação”, acrescentou.

A empresa salientou que tem “desenvolvido contactos ativos com as autoridades de transporte, no sentido de encontrar medidas alternativas à situação de ‘lay-off'” porque diz estar ciente “de que a solução apresentada não é a mais favorável à manutenção e recuperação da economia do país”.