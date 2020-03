A limpeza e higienização vai ter particular enfoque nos locais de maior concentração de pessoas, nomeadamente “bilheteiras, gabinetes de apoio aos clientes, instalações sociais (cantinas, refeitórios, copas), salas de reunião, salas do pessoal operacional, sanitários e balneários, gabinetes de utilização individual ou de equipa”.

De acordo com a empresa, no material circulante irá ser feito “um reforço das operações de limpeza”, com particular enfoque nos interior das composições e nas cabines de condução, procedendo-se também à desinfeção dos filtros do ar condicionado antes do serviço, com agente desinfetante.

A empresa pretende ainda adotar "procedimentos para a identificação, tratamento e encaminhamento de casos suspeitos" de doença e está a preparar "espaços em locais específicos destinados ao apoio a clientes que apresentem situação suspeita".

A CP ajustou também as condições de reembolso de bilhetes, "dado o caráter excecional da situação, oferecendo maior flexibilidade aos clientes que pretendam desistir da viagem de comboios Alfa Pendular, Intercidades, InterRegional, Regional e Turísticos".

O reembolso, sem taxas, deve ser solicitado nas bilheteiras mediante apresentação do pedido até três horas antes da partida do comboio da estação de origem do cliente.