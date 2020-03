“Nos tribunais judiciais de 1ª instância só deverão ser realizados os atos processuais e diligências nos quais estejam em causa direitos fundamentais, sem prejuízo da possibilidade de realização do demais serviço a cargo dos juízes que possa ser assegurado remotamente”, lê-se numa nota do CSM.

Sempre que se mostre necessário, informa o conselho, deverá ser acionado o plano de contingência específico de cada comarca sobre os serviços de turno.

Também o Supremo Tribunal de Justiça vai encerrar as instalações durante 14 dias, estando, contudo, assegurada a tramitação de processos urgentes, nomeadamente os referentes à liberdade dos cidadãos.

Segundo indicações do presidente do STJ, todos os que trabalham no tribunal devem apresentar-se de novo ao serviço em 26 de março, mas deverão estar contactáveis durante os 14 dias de ausência caso seja necessário deslocarem-se às instalações ou responderem por computador ou telefone às solicitações.