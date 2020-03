Numa chamada feita em direto para o programa do apresentador televisivo Sean Hannity, no canal Fox News, na quarta-feira, 4 de março, à noite, Donald Trump contestou diretamente as avaliações feitas pela OMS, que situam a taxa de mortalidade global do covid-19 nos 3,4%.

"Eu penso que 3,4% é, na verdade, um número falso", comentou Donald Trump ao telefone, segundo o jornal britânico The Guardian. Os valores foram apresentados no passado dia 3 de março, quando o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, disse que "globalmente, cerca de 3,4% dos casos reportados de covid-19 morreram. Por comparação, a gripe sazonal mata generalizadamente menos de 1% daqueles infetados".

O presidente dos EUA, porém, admitiu que este era apenas o seu "palpite", baseado "em muitas conversas tidas com muitas pessoas que tratam disto, porque muitas pessoas vão ter isto [covid-19] e é muito ligeiro".

Trump disse a Hannity que as pessoas infetadas por covid-19 "vão ficar melhor muito rapidamente" e que muitas "nem sequer contactam um médico", sendo que estes casos, no seu entender, não são conhecidos e não são considerados quando se pensa na população em geral em risco de contrair coronavírus. Por essa razão, o presidente dos EUA considerou que a taxa de mortalidade "está muito abaixo de 1%".