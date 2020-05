De acordo com João Fernandes, a região algarvia “está pronta para reiniciar a sua atividade turística, com o empenho das autoridades nacionais, agentes públicos e privados do setor turístico”.

O presidente da RTA congratulou-se com as medidas aprovadas na sexta-feira pelo Governo para a reabertura das praias: “Acolhemos com agrado as medidas (…) para a reabertura das praias, um dos nossos ex-líbris, e queremos fazê-lo com toda a segurança”.

“Será altura de o Algarve voltar a oferecer os momentos de tranquilidade pelos quais, mais do que nunca, todos anseiam”, realça o responsável.

O manual de boas práticas, para mitigar os efeitos da covid-19 no turismo no Algarve, foi elaborado em articulação com várias entidades do setor, entre as quais, o Turismo de Portugal, Associação dos Industriais de Aluguer de Automóveis sem Condutor, Conselho Nacional da Indústria do Golfe, Associação Portuguesa de Portos de Recreio, Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal e Associação de Parques de Campismo do Alentejo e Algarve.

Portugal contabiliza 1.203 mortos associados à covid-19 em 28.810 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia.

Relativamente ao dia anterior, há mais 13 mortos (+1%) e mais 227 casos de infeção (+0,8%).

Portugal entrou no dia 03 de maio em situação de calamidade devido à pandemia, depois de três períodos consecutivos em estado de emergência desde 19 de março.

Esta nova fase de combate à covid-19 prevê o confinamento obrigatório para pessoas doentes e em vigilância ativa, o dever geral de recolhimento domiciliário e o uso obrigatório de máscaras ou viseiras em transportes públicos, serviços de atendimento ao público, escolas e estabelecimentos comerciais.

O Governo aprovou na sexta-feira novas medidas que entram em vigor na segunda-feira, entre as quais a retoma das visitas aos utentes dos lares de idosos, a reabertura das creches, aulas presenciais para os 11.º e 12.º anos e a reabertura de algumas lojas de rua, cafés, restaurantes, museus, monumentos e palácios. O regresso das cerimónias religiosas comunitárias está previsto para 30 de maio e a abertura das praias para 06 de junho.