Num email enviado aos utilizadores, a plataforma informa que "para tornar a entrega ao domicílio ainda mais acessível para os portugueses que passaram a trabalhar de casa como resposta ao Covid-19", a Uber Eats vai "eliminar a taxa de entrega em todos os pedidos superiores a 5€, durante o período do almoço (das 11h00 às 15h00) nos dias da semana (segunda a sexta feira), desde dia 16 até 31 de março".

A medida da plataforma visa assim garantir entregas de comida aos milhares de portugueses que se encontram isolados em casa, fruto das medidas profiláticas para conter o surto de coronavírus.

Segundo a Uber Eats, "para beneficiar da entrega gratuita", os utilizadores tem de "entrar na aplicação do Uber Eats, ir à secção 'Conta' e, no separador 'Promoções', adicionar o código ALMOCO seguido do dia e mês correspondentes segundo o formato DDMM".

A plataforma dá como exemplo que "para beneficiar do desconto no dia 16 de março, basta adicionar o código ALMOCO1603, antes de fazer o pedido e selecionar um dos restaurantes disponíveis".

A Uber Eats indica ainda que é possível ter "uma experiência de entrega sem contacto". "Para isso apenas tem de deixar uma nota de entrega, pedindo para deixar o seu pedido à porta ou na entrada. Basta que no check-out verifique os detalhes da entrega e clique em ADICIONAR NOTA DE ENTREGA".

O novo coronavírus responsável pela pandemia de Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 6.400 mortos em todo o mundo.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) elevou no domingo o número de casos de infeção confirmados para 245, mais 76 do que os registados no sábado.

Entre os casos identificados, 149 estão internados, dos quais 18 em unidades de cuidados intensivos, e há duas pessoas recuperadas.