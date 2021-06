Segundo o relatório semanal da DGS, 4.346.711 pessoas já foram vacinadas com a primeira dose e 2.564.689 já concluíram a sua vacinação contra o vírus SARS-CoV-2.

Face à semana anterior, receberam a primeira dose mais 354.786 pessoas, enquanto outras 245.979 concluíram a vacinação.

Por faixas etárias, 97% das pessoas com mais de 80 anos (657.173) já foram inoculadas com a primeira dose e 92% (624.504) têm a vacinação completa.

No grupo entre os 65 e os 79 anos, 95% (1.532.445) receberam uma dose da vacina e 55% as duas doses, refere o relatório, que avança ainda que na faixa entre os 50 e os 64 anos, 69% (1.488.961) já iniciaram a vacinação, percentagem que baixa para os 32% no que se refere às pessoas que já concluíram a vacinação (689.637).

Já entre os 25 e 49 anos, 19% (623.151) receberam a primeira dose e 10% (337.822) completaram a vacinação.

O relatório mostra ainda que 6% das pessoas entre os 18 e 24 anos (43.239) já têm a primeira dose da vacina, enquanto 4% (28.487) concluíram o processo.

Alentejo e Madeira com mais pessoas imunizadas

Por regiões, o Norte continua a liderar no número de vacinas administradas, com 2.394.683, seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo (2.285.979), o Centro (1.245.185), o Alentejo (371.996), o Algarve (269.716), a Madeira (182.000) e os Açores (156.577).

Relativamente à cobertura vacinal por regiões, os dados da DGS indicam que o Alentejo tem 30% da população com a vacinação completa e o Centro tem 29%, enquanto o Norte regista 27%, o Algarve 24% e Lisboa e Vale do Tejo 20%.

A Madeira tem 30% da população com vacinação completa enquanto os Açores registam 25%.

Desde que se iniciou o plano de vacinação, a 27 de dezembro de 2020, Portugal já recebeu 7.880.400 vacinas, tendo sido distribuídas pelos postos de vacinação do país 6.896.272 doses.

Mais de um milhão de pessoas já fez o pedido de marcação para receber a vacina contra a covid-19 na plataforma de autoagendamento, avançou na quarta-feira o coordenador da 'task force' do plano de vacinação, o vice-almirante Henrique Gouveia e Melo.