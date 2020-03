No comunicado de hoje, é referido que se mantêm “todas as decisões já tomadas anteriormente no que diz respeito a eventos culturais, atividades desportivas e visitas aos edifícios”.

Estão “abertas todas as residências universitárias, bem como as cantinas, com o serviço de ‘take away’ a funcionar”, disse a UÉ, referindo que “estas medidas mantêm-se em vigor até decisão contrária”.

“A gestão de uma crise desta natureza requer responsabilidade, articulação constante com as autoridades competentes, de forma a evitar alarmismos e intervenções setoriais ou isoladas que, em termos de saúde pública, são frequentemente contraproducentes”, argumentou a UÉ.

A UÉ, a Administração Regional de Saúde do Alentejo e a Câmara de Évora divulgaram hoje também um comunicado conjunto em que lembram que o território alentejano “tem-se mantido sem indivíduos infetados” e apelam “à não discriminação das pessoas não portuguesas que visitam a cidade, nela vivem, estudam e permanecem temporariamente, para que se sintam em segurança e bem acolhidas como sempre”.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou, na quarta-feira, a doença Covid-19 como pandemia. A OMS justifica a declaração de pandemia com “níveis alarmantes de propagação e inação”.

A pandemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.500 mortos em todo o mundo.

O número de infetados ultrapassou as 124 mil pessoas, com casos registados em 120 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 78 pessoas infetadas.