A posição do MUT-AMP foi expressa à agência Lusa pelo dirigente do movimento Adérito Santos no dia em que, de acordo com fonte sindical, cerca de 100 funcionárias de limpeza da empresa privada que presta serviço no Metro do Porto recusaram trabalhar “por falta de material de proteção”, como luvas e desinfetante.

“É legítimo que as funcionárias se queixem. Também têm receio. É um dado novo que lamentamos porque as medidas, tal como tinham sido anunciadas, deixaram-nos satisfeitos. Agora, é preciso que as levem a sério, dando condições para o seu efetivo cumprimento”, disse Adérito Santos.

A Metro do Porto e a Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP) revelaram há uma semana que estavam a reforçar a limpeza das suas viaturas, fazendo desinfeções diárias devido ao surto de Covid-19.

Em resposta a questões então colocadas pela Lusa, a Metro do Porto anunciou um plano para “desinfeção diária de todos os veículos, incluindo as cabinas de condução e os salões dos passageiros”, bem como de “corrimões e outros pontos de contacto existentes nas estações subterrâneas”.