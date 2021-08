De acordo com um comunicado enviado pela task-force da vacinação, "durante o período de 12 a 14 de agosto, o auto agendamento será exclusivo para os utentes dos 12 aos 15 anos de idade, a vacinar nos fins de semana de 21 e 22 de agosto e de 28 a 29 de agosto".

Refere também a nota que "os utentes dos 12 aos 15 anos que forem vacinados com a primeira dose em 21 e 22 de agosto serão inoculados com a segunda dose no fim de semana de 11 e 12 de setembro". Já "os utentes dos 12 aos 15 anos que forem vacinados com a primeira dose em 28 e 29 de agosto serão inoculados com a segunda dose no fim de semana de 18 e 19 de setembro".

"Durante o período de 12 a 14 de agosto, o auto agendamento para os utentes com idade igual ou superior a 18 anos ficará suspenso, sendo retomado a 15 de agosto", refere ainda a nota.

A comunicação da task-force confirma as declarações feitas pelo vice-almirante Gouveia e Melo. "Temos um plano, um calendário, que foi desenhado para que os adolescentes estivessem vacinados antes do início da época escolar”, disse o coordenador da ‘task force’ responsável pelo plano de vacinação contra a covid-19 à SIC.

“É o primeiro fim de semana em que vamos começar a vacinar esta faixa etária que foi agora aberta por autorização da Direção-Geral da Saúde (DGS)”, avançou Gouveia e Melo, explicando que, para já, os fins de semana serão o período privilegiado para a vacinação desses jovens.

“No entanto, estaremos abertos a qualquer mudança ou qualquer adaptação que seja necessário fazer para que o processo corra bem, porque no fim o objetivo é vacinar esta população juvenil e, portanto, faremos o que for necessário”, acrescentou.

Gouveia e Melo iniciou hoje uma visita de trabalho de dois dias à Região de Saúde do Norte

Na terça-feira, a DGS recomendou a vacinação universal das crianças e jovens entre os 12 e os 15 anos, deixando assim de ficar circunscrita a situações específicas, como os casos em que existam doenças de risco.

No próximo fim de semana, nos dias 14 e 15 de agosto, irá decorrer a vacinação dos jovens com 16 e 17 anos.