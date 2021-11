Segundo António Lacerda Sales, as vacinas estão a ser distribuídas hoje pelas instituições de saúde do país.

“A partir do próximo dia 15 vão começar a ser administradas as vacinas aos profissionais de saúde”, anunciou o governante à margem da cerimónia do 100.º aniversário da descoberta da Insulina, uma iniciativa da Sociedade Portuguesa de Diabetologia.

Os sindicatos médicos e a Ordem dos Médicos já tinham apelado ao Governo para administrar a terceira dose da vacina aos profissionais de saúde, lembrando que foram dos primeiros a ser vacinados no final de dezembro de 2020 e em janeiro deste ano.

Fazendo um balanço da vacinação da gripe e da terceira dose da vacina contra a covid-19, António Lacerda Sales avançou que, provavelmente, hoje ou sexta-feira será atingido o valor de um milhão de vacinas de gripe e das 500 mil doses de vacinas da terceira toma contra a covid-19.

Relativamente à toma conjunta das duas vacinas, adiantou que andarão em torno das 300 mil.

“Há aqui um esforço de planeamento estratégico por parte do núcleo de coordenação em juntar todos estes processos” que são “processos complexos”, disse o governante, explicando que as pessoas podem sempre optar por levar uma ou as duas vacinas.

Lacerda Sales explicou que o espaço que estava normatizado de 14 dias entre a toma da vacina da gripe e o reforço da covid pode diminuir com a nova norma da Direção-Geral da Saúde.

“Se a pessoa entender que passados cinco, seis dias quer ser vacinado com uma ou outra vacina pode vir a ser vacinado”, afirmou.

O secretário de Estado Adjunto e da Saúde reforço que a preocupação neste momento é vacinar as faixas etárias mais idosas.

Para chegar a esta população, as autoridades de saúde pediram ajuda às autarquias locais, nomeadamente as juntas de freguesia através da ANAFRE, para localizarem idosos que estejam “em situações mais isoladas, mais sozinhos e que não se apercebam deste fenómeno”.

O pedido é no sentido de que os possam identificar e obter transporte para possam deslocar-se aos centros de vacinação e dar-lhes as respetivas orientações.

“Mais uma vez temos esta extraordinária colaboração como foi na primeira fase com as autarquias locais”, disse, considerando “fundamental neste caso” o apoio das autarquias.

Segundo o relatório semanal da DGS, divulgado na quarta-feira, estão totalmente vacinadas, contra o vírus SARS-CoV-2, 8.904.253 pessoas, mais 18.471 do que na última semana, e 9.039.364 já receberam uma dose, o que representa mais 12.609 vacinados.

A covid-19 já matou Em Portugal, desde março de 2020, 18.222 pessoas e foram contabilizados 1.100.961 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.