O processo de vacinação do pessoal docente e não docente, dos estabelecimentos públicos e privados, "recorrendo à vacina da AstraZeneca", terá início no fim de semana de 27 e 28 de março.

Os primeiros a receber a vacina serão os profissionais da educação pré-escolar, do 1.º ciclo do ensino básico e da “Escola a Tempo Inteiro” (atividades de animação e de apoio à família no pré-escolar, atividades de enriquecimento curricular (AEC) e componente de apoio à família no 1.º ciclo).

De acordo com a nota enviada esta terça-feira pelo Ministério da Educação, o "processo de vacinação irá acompanhando o desenrolar do processo de desconfinamento". Assim, os profissionais dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e do ensino secundário "serão vacinados em fase posterior, durante o mês de abril, atendendo à disponibilidade de vacinas".

Recorde-se a 15 de março reabriram as creches, o pré-escolar e o 1.º ciclo. No dia 5 de abril será a vez dos 2.º (5º e 6º ano) e 3.º ciclos (7º, 8º e 9º ano) voltarem ao ensino presencial.





A convocatória de professores e auxiliares será feita por duas vias, informa a tutela. O contacto depende do local onde a vacina será administrada, que por sua vez está dependente do número de profissionais a inocular.

O agendamento será por contacto telefónico quando a vacina for administrada nos Centros de Saúde (nos concelhos onde o grupo de profissionais a vacinar seja inferior a 250 pessoas);

O agendamento será via SMS quando a vacina for administrada: Nas escolas (nos concelhos onde o grupo de profissionais a vacinar se situe entre os 250 e 500 pessoas) Nos Centros de Vacinação COVID (quando o grupo de profissionais a vacinar seja superior a 500).

A mensagem será enviada na próxima quarta-feira, dia 24 de março. A esta deve ser respondido "sim" ou "não" até quinta-feira, dia 25 de março (ver galeria).

Os profissionais que não sejam contactados devem reportar a sua situação à direção do respetivo do estabelecimento de educação ou de ensino.