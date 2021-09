O balanço foi hoje feito pela líder da equipa técnica da Organização Mundial de Saúde (OMS) para a covid-19, Maria Van Kerkhove, numa sessão de perguntas e respostas nas redes sociais.

Os vírus, como o SARS-CoV-2, responsável pela covid-19, sofrem mutações, e o aparecimento no final do ano passado de variantes que representavam um risco acrescido para a saúde pública mundial levou a OMS a caracterizar as variantes como “a seguir” ou como “preocupantes”, para hierarquizar as atividades de vigilância e de investigação a nível global.

"O vírus predominante que circula atualmente é a variante Delta", disse a responsável ao explicar a hierarquização.

“Este vírus tornou-se mais forte, é mais transmissível e está a competir, substituindo os outros vírus que circulam”, acrescentou.

A OMS decidiu nomear as variantes “a seguir” e “preocupantes” utilizando as letras do alfabeto grego, para evitar estigmatizar qualquer país e para facilitar a pronúncia dos nomes. Atualmente a organização considera as quatro variantes “preocupantes”, a Delta mas também a Alfa, a Beta e a Gama.

A OMS considerou também cinco outras variantes (Eta, Iota, Kappa, Lambda e Um) como a serem monitorizadas mas “despromoveu” três delas (Eta, Iota e Kappa), disse Maria Van Kerkhove.