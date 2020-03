Estas unidades devem evitar cirurgias de rotina e manterem-se “preparadas e abertas” apenas para situações consideradas urgentes, afirmou.

“Todas as clínicas do país reduziram os seus recursos humanos para protegerem o pessoal”, revelou, acrescentando que quem precisar de atendimento presencial deve permanecer no exterior das instalações enquanto espera pelo animal.

Os profissionais pedem também que as pessoas entrem “uma a uma” nas instalações clínicas e que peçam a outra pessoa para acompanhar o animal, caso estejam infetadas.

Até ao momento, não se verificaram problemas, garantiu Jorge Cid, referindo que os utentes estão consciencializados de que não devem procurar os serviços, a não ser em casos da maior importância.

“Estamos também disponíveis para tirar todas as dúvidas por telefone ou via e-mail”, declarou o responsável pela Ordem, segundo o qual foi feito “um reforço” neste sentido.