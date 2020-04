"Mas, agora, não sei, com a cerca sanitária não sei se posso sair daqui porque as obras são fora do concelho", disse, apreensivo.

Já o pescador José Vieira, reformado e de 82 anos, é de opinião que tem que se "aguentar esta situação", manifestando não lhe meter medo.

"Medo de quê? pergunta, acrescentando, "andei no mar a vida inteira e não tive medo e não há nada mais perigoso que o mar".

À espera de ser atendida na farmácia local e cumprindo o distanciamento social, Cátia Rodrigues, de 36 anos, mostrou-se conformada referindo: "Temos de aguardar o tempo que for necessário. Isto é um por todos e todos por um".

"Eu só saio para ir à farmácia ou ao supermercado", observa.

Cercada por dois postos da PSP que fiscalizam quem entra e quem sai do perímetro do território da freguesia, Câmara de Lobos era hoje uma cidade com algumas filas, pequenas, de pessoas à porta da padaria, da farmácia e dos supermercados, respeitando o apelo da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, que aconselhou a população da freguesia a cumprir "escrupulosamente as medidas de contingência de circulação e a interdição de permanência na via pública".

O Governo da Madeira determinou o estabelecimento de uma cerca sanitária na freguesia de Câmara de Lobos, que começou hoje a partir das 00:00 horas e se prolonga por um período de 15 dias para combater a propagação da covid-19, anunciou sábado o presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque.

Segundo Albuquerque, a decisão foi tomada de acordo com a autoridade de saúde de Câmara de Lobos, com o parecer da Autoridade de Saúde Regional, a concordância do presidente da câmara e a anuência do representante da República.

A cerca sanitária apanhou desprevenida a população da freguesia de Câmara de Lobos cujo principal foco é o complexo habitacional da Cidade Nova, localizado no sítio da Fonte da Rocha, constituído por 156 apartamentos e inaugurado a 01 de maio de 2004 pelo ex-presidente do Governo Regional, Alberto João Jardim.

De acordo com o boletim epidemiológico de sábado, a Região Autónoma da Madeira tem 64 casos positivos da covid-19.

Em Portugal, morreram 714 pessoas das 20.206 registadas como infetadas.