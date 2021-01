Devido ao agravamento da pandemia de covid-19 e do regresso ao confinamento geral da população e encerramento das escolas, o município de Vila Real reativou medidas adotadas em março de 2020 para assegurar assistência à população mais vulnerável, nomeadamente as crianças e jovens e os mais idosos.

Após o encerramento das escolas, a autarquia está a assegurar 115 refeições diárias a alunos beneficiários da ação social escolar, do ensino pré-escolar ao secundário, garantindo “desta forma o acesso a uma alimentação equilibrada”.

As refeições são entregues nos 17 pontos de recolha a funcionar nas sedes das juntas de freguesia e a iniciativa está a ser implementada também em colaboração com as direções dos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas.

Para apoiar a população com mais de 65 anos, com doenças crónicas ou portadoras de incapacidade que lhes impeça a deslocação, a câmara decidiu também atribuir um reforço financeiro de 500 euros mensais às 20 juntas de freguesia do concelho.

O objetivo é, explicou em comunicado, ajudar nas “despesas de combustível e transporte, de forma a garantir o acesso desta franja mais vulnerável a medicamentos e bens de primeira necessidade”.

Os munícipes que queiram usufruir deste serviço deverão contactar a junta de freguesia da sua área de residência.

Com estas medidas o município presidido pelo socialista Rui Santos quer “minimizar desigualdades” e garantir que, neste período particularmente difícil, “ninguém fique para trás”.

Na quarta-feira, o concelho de Vila Real contabilizava perto de 300 casos ativos de infeção pelo novo coronavírus.

Em Portugal, morreram 11.305 pessoas dos 668.951 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.