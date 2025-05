O encerramento acontece três meses após Israel proibir as atividades da agência de apoio à Palestina.

Numa das escolas havia um aviso em hebraico, segundo um fotógrafo da AFP. Depois do encerramento, a UNRWA informou que pelo menos um funcionário foi detido.

"A partir de 8 de maio de 2025, será proibido operar instituições de ensino, ou empregar professores, trabalhadores docentes ou qualquer outro pessoal, e será proibido alojar alunos ou permitir a entrada de alunos nesta instituição", Lê-se.

O diretor da UNRWA na Cisjordânia, Roland Friedrich, disse à AFP que forças "fortemente armadas" cercaram três escolas da agência no campo de refugiados de Shuafat, em Jerusalém Oriental.

Quase 550 alunos, com idades entre seis e 15 anos, estavam presentes no momento do encerramento, segundo Friedrich, que chamou o evento de "experiência traumática para as crianças pequenas que correm o risco imediato de perder o acesso à educação".

A Autoridade Palestina condenou a medida, que considerou uma "violação do direito das crianças à educação".

Israel reivindica a totalidade de Jerusalém como a sua capital "indivisível", mas a ONU considera ilegal a anexação de Jerusalém Oriental, o setor leste da cidade.