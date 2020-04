"Dos 44 testes efetuados a utentes e colaboradores da instituição, determinou-se a infeção de 25 idosos (registando-se que apenas dois apresentaram testes negativos) e de nove colaboradores, de um total de 17", informa a Câmara, numa nota de imprensa, revelando que os resultados dos testes efetuados na sexta-feira foram conhecidos hoje.

O Município de Alvaiázere acrescenta que procedeu à ativação do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil, "depois de se detetar uma infeção generalizada no lar ‘Solar Dona Maria’, no lugar de Carvalhal, freguesia de Maçãs de Dona Maria, diagnosticada após os resultados dos testes promovidos pela autarquia e cujos resultados foram remetidos para as autoridades de saúde", refere a nota.

Com vista a "atenuar os impactos inevitáveis deste surto, aparentemente ainda localizado", a autarquia liderada por Célia Marques garantiu a prestação de serviços de enfermagem, "para assegurar os devidos cuidados aos utentes da instituição, agradecendo-se, desde já, a todos os enfermeiros que se disponibilizaram para este efeito".

Foi ainda cedido equipamento de proteção individual a todos os profissionais da instituição, de forma a assegurar a sua segurança, e foram efetuados contactos com a ACREDEM - Associação Social Cultural, Recreativa e Desportiva de Maçãs de Dona Maria para garantir as refeições a todos os utentes do lar.

A Câmara disponibilizou também alojamento para utentes e profissionais e instalou um hospital de campanha no Pavilhão Desportivo de Alvaiázere, com 30 camas, 20 das quais articuladas, com condições de conforto e salubridade, com o apoio da Santa Casa da Misericórdia e de várias instituições particulares de solidariedade social.