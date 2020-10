Este artigo é sobre Vila Real . Veja mais na secção Local

Vinte utentes e nove funcionárias recuperaram da infeção pelo novo coronavírus no Lar Nossa Senhora do Pranto, em Salto, Montalegre, onde se tenta retomar a normalidade com o regresso dos alunos à escola, das missas e feiras.

PEDRO SARMENTO COSTA / LUSA