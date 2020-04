A resolução do Conselho de Ministro que prolonga, até às 00:00 de 14 de maio, a reposição, a título excecional e temporário, do controlo de pessoas nas fronteiras entre Portugal e Espanha, no âmbito da pandemia da doença covid-19, foi hoje publicada em Diário da República.

O documento refere que, no âmbito do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR), está em fase de conclusão o concurso público internacional para a locação de 26 meios aéreos, tornando-se necessário permitir a entrada no país e saída das aeronaves que integrarão o DECIR, assim como do pessoal afeto à operação e manutenção dos meios aéreos.

Segundo a resolução, estão suspensos todos os voos, de todas as companhias aéreas, comerciais ou privados, entre Portugal e Espanha nos aeroportos ou aeródromos portugueses, com exceção “das aeronaves do Estado, das Forças Armadas, das aeronaves que integram, incluindo as que se destinam a integrar o Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais, voos para transporte de carga e correio, bem como voos de caráter humanitário ou de emergência médica e as escalas técnicas para fins não comerciais”.

O controlo das fronteiras terrestres com Espanha está a ser feito desde as 23:00 do dia 16 de março em nove pontos de passagem autorizada devido à pandemia de covid-19.