Em comunicado divulgado após uma reunião plenária para analisar a situação do contágio pelo novo coronavírus em Portugal, o CRUP salienta que "até ao momento não há razões de saúde pública que justifiquem o encerramento das instituições universitárias, à semelhança do que acontece com a generalidade dos setores de atividade em Portugal".

O organismo refere que vai esperar pelo resultado da reunião do Conselho Nacional de Saúde Pública que decorrerá na quarta-feira, salientando que "até agora somente foram encerradas, por indicação das autoridades competentes, escolas/edifícios onde foram identificados casos positivos de coronavírus".

Várias universidades, como a de Lisboa, Coimbra ou Minho suspenderam as aulas presenciais para evitar concentrações de pessoas que favoreçam o contágio.

O CRUP nota que todos os casos positivos identificados ou suspeitos em Portugal estão a ser acompanhados pelas autoridades de saúde e em "isolamento profilático".