Segundo o boletim epidemiológico hoje publicado, Portugal regista 714 óbitos por covid-19 (mais 27 do que no sábado) e um total de casos confirmados que ascende a 20.206 casos (mais 521).

A ministra da Saúde, Marta Temido, começou a conferência com um recapitulação dos números já fornecidos anteriormente, mas depois deu umas "breves notas" de como se passaram os últimos dias em termos dos indicadores habituais.

"Em termos de testes, desde o dia 1 de março tinham sido realizados 249 mil testes de diagnóstico para covid-19. Desse total é importante sublinhar que 32% no mês de março e 68% já no mês de abril — o que demonstra bem a intensificação dos testes de diagnóstico ao longo dos últimos 19 dias", disse.

"Desde o dia 1 de abril, a média de testes/dia foi cerca de 9.800. O dia em que terão sido realizados mais testes, de acordo com a informação disponível a esta data, terá sido a última quarta-feira, com cerca de 13.300 testes", completou.

A ministra depois revelou aquilo que já tinha sido avançado durante pela imprensa: de que tinham chegado 65 dos 508 ventiladores encomendados à China durante a madrugada de hoje. "As restantes entregas não estão, para já, totalmente disponíveis, e pelo que sabemos vão ser fraccionadas em vários dias", assumiu, explicando que tal sucede devido ao facto de outros países estarem à procura deste tipo de equipamentos também na China.

Marta Temido realçou depois o facto de durante esta semana terem chegado 900 mil kits de teste PCR e 334 mil zaragatoas. E depois numa mensagem mais direcionada para os profissionais de saúde indicou que "amanhã [segunda-feira] será feita a entrega dos kits de extracção de RNA" manuais porque "os automáticos ainda não estão disponíveis".

A ministra adiantou ainda que chegaram cerca de 5,5 milhões de máscaras cirúrgicas e 1,2 milhões de máscaras do tipo FFP2 e FFP3 (máscaras com respiradores), "as designadas face filtering piece, para além de batas, tocas e outros materiais de proteção individual". Porém, reconheceu que há falta de batas e que este é um aspecto que de momento preocupa. "As nossas maiores dificuldades estão agora na entrega de batas".

Sobre o SNS24, a governante revelou que este continua a funcionar com regularidade tendo sido recebidas 7.700 chamadas no último dia e que o tempo médio de espera pelo atendimento é de 28 segundos.

Saúde Mental e a necessidade de confinamento para não deitar tudo a perder



A ministra que tutela a pasta da Saúde quis deixar um apelo:

"Nestes dias de grande dificuldade, ter saúde mental é ter capacidade de resistir e para estar num rigoroso cumprimento daquilo que é esperado de todos nós que é o isolamento social até que tenhamos mais certeza da estabilidade daquilo que é a evolução aparente nossa situação. Um gesto imponderado, uma saída desnecessária, podem deitar tudo a perder", afirmou Marta Temido.

Antes deste apelo revelou que a Direcção-Geral da Saúde publicou uma recomendação dirigida à saúde mental no micro site da DGS destinado à Covid-19. Neste âmbito, Miguel Xavier, do Programa Nacional de Saúde Mental, também participou na conferência de imprensa diária.

A ministra recordou depois que o governo não estaria a ter a postura correta se não fizesse qualquer menção ao aspecto mental e ao esforço pedido aos portugueses nos tempos tempos. E por isso lembrou que "gostaríamos todos, neste momento, de estar a viver as nossas vidas de outra forma porque o tempo é de primavera, porque estamos fartos e cansados de estar em casa e de não nos pudermos abraçar, mas temos de ser muito ponderados", começou por explicar.

"Não há qualquer contradição que ainda impere sobre todos nós e aquilo que sejam organizações que possam a vir ser feitas de sinalização de terminados dias específicos da nossa vida coletiva porque faremos essa organização dentro destas mesmas regras e sabemos que podemos contar com todos para isso", rematou.

De acordo com a ministra, "nestes dias de particular dificuldade, ter boa saúde mental é, também, ter uma boa capacidade de resistir e permanecer no rigoroso cumprimento que de nós se espera, que é o isolamento até que tenhamos estabilidade [no controlo da infeção]".

Por seu turno, a diretora-Geral da Saúde, Graça Freitas, também partilhou da visão da ministra, mas salientou que terá haver "espaço para negociar, ver como é que podem ser cumpridas [as celebrações], mantendo sempre aquilo que nós temos dito [sobre aquilo a evitar] porque esta é uma doença contagiosa e portanto o distanciamento social é a primeira e mais importante para evitar esse contágio — depois há todas as outras que já conhecem".

Outra questão colocada pelos jornalistas foi a questão do pico que, revelou na conferência de imprensa de ontem, poderá ter ocorrido entre 23 e 25 de março.

"É uma informação que responsabiliza as pessoas e que não as desresponsabiliza. Diz-lhes que provavelmente a incidência máxima ter-se-á passado num momento passado, mas diz-lhes também que que se os comportamentos não forem adequados a manutenção do distanciamento, do confinamento, da utilização de um conjunto de medidas protetoras teremos um recrudescimento. E, independentemente disso, também temos tido sempre a transparência de dizer aos portugueses que não podemos afastar do horizonte nem novas ondas nem sequer um recrudescimento da doença", indicou Marta Temido.

Cordão sanitário em Câmara de Lobos no Funchal

"As regiões autónomas são exatamente isso: regiões autónomas. Tem serviços próprios de autoridade de saúde e têm as suas próprias autoridades competentes. Mas de uma coisa eu estou certa: é de que os métodos são semelhantes às do continente. É feita uma avaliação do risco e função desse risco que especificamente numa determinada zona pode ser superior das outras são tomadas medidas excecionais e terá sido isso que se passou na região autónoma da Madeira", respondeu a diretora-Geral da Saúde quando questionada pelos jornalistas sobre o cordão sanitário levantado ontem pelo governo regional em Câmara de Lobos.



Onde posso consultar informação oficial?

A DGS criou para o efeito vários sites onde concentra toda a informação atualizada e onde pode acompanhar a evolução da infeção em Portugal e no mundo. Pode ainda consultar as medidas de segurança recomendadas e esclarecer dúvidas sobre a doença.

Quem suspeitar estar infetado ou tiver sintomas em Portugal - que incluem febre, dores no corpo e cansaço - deve contactar a linha SNS24 através do número 808 24 24 24 para ser direcionado pelos profissionais de saúde. Não se dirija aos serviços de urgência, pede a Direção-Geral da Saúde.