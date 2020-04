Estas novas regras, diz ainda o executivo do diploma, são aplicáveis, “com as devidas adaptações”, aos operadores económicos com estatuto de utilizadores isentos.

“Excecionalmente, podem ainda ser ajustadas, em função das necessidades, as regras relativas à embalagem, rotulagem e comercialização de álcool, desde que garantida a rotulagem adequada, em função dos riscos do produto, designadamente físico-químicos, toxicológicos e ambientais”, acrescenta.

O Governo determina ainda que as estâncias aduaneiras devem proceder ao registo das respetivas autorizações e “comunicar de imediato” as mesmas ao interessado, por via expedita.

Outro procedimento excecional hoje introduzido, com efeitos desde 20 de março, é relativo à desnaturação: “O álcool destinado aos fins previstos no n.º 3 do artigo 67.º do CIEC [para fins industriais, consumo de hospitais ou testes laboratoriais, entre outros] pode a título excecional ser objeto de desnaturação através de procedimento diverso do previsto nos termos da legislação nacional aplicável, desde que previamente autorizado pela estância aduaneira competente”.

O Governo prevê ainda uma exceção a esta regra, permitindo que o álcool possa “excecionalmente não ser desnaturado, em caso de rotura de mercado, ou quando esta se revele iminente”, desde que destinado aos fins previstos no n.º 3 do artigo 67.º do CIEC, mediante prévia autorização da estância aduaneira competente.

Mas adverte que a autorização a emitir pelas estâncias aduaneiras fica dependente de parecer favorável da Direção-Geral da Saúde ou da Direção-Geral da Alimentação e Veterinária, em função do tipo de produto e dos fins a que se destina.

Quanto à utilização de álcoois determina que, com exceção de álcool etílico, em fins terapêuticos ou sanitários, nomeadamente para produção de produtos biocidas desinfetantes, “está sujeita ao prévio parecer” da Direção-Geral da Saúde ou da Direção-Geral da Alimentação e Veterinária, em função do tipo de produto e dos fins a que se destina.

No preâmbulo do diploma, o Governo justifica estas medidas excecionais com a “situação de exceção” que o país atravessa, face ao surto do novo coronavirus, e com a necessidade de “salvaguardar a saúde pública”, agilizando assim procedimentos e regras em vigor, “assegurando que o benefício da isenção do imposto se aplica à produção e comercialização do álcool sempre que utilizado” para aqueles fins determinados no CIEC, mas “sem prejuízo do controlo e prevenção da fraude fiscal e aduaneira”.

“A situação excecional exige a aplicação de medidas extraordinárias e urgentes com vista a prevenir a transmissão do vírus e proteger a saúde pública”, justifica o executivo no diploma.

E diz ainda que, neste contexto de pandemia, “torna-se imperioso assegurar a produção e fornecimento” de álcool, designadamente para fins industriais ou fins terapêuticos e sanitários, bem como a disponibilização no mercado, nesta fase crítica, de produtos essenciais, como o álcool gel e outros antisséticos.

“É conferido caráter temporário às medidas constantes da presente portaria”, ressalva o executivo.

Portugal, onde os primeiros casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus foram registados em 02 de março, e que se encontra em estado de emergência desde 19 de março, regista 11.730 casos de infeções confirmadas, segundo o balanço de segunda-feira da Direção-Geral da Saúde.