Em nota de imprensa enviada à agência Lusa, o município presidido por Vítor Pereira sublinha que o anuncio foi feito pelo autarca durante uma reunião com os empresários e comerciantes do concelho, na qual foram debatidas medidas para revitalizar e dinamizar o comércio local.

A medida abrange não só o estacionamento à superfície como o siloauto municipal.

"Se a decisão de isentar o pagamento do estacionamento à superfície e no silo se justificava por motivos de higiene e segurança pública face à pandemia de covid-19, este alargamento até 06 de janeiro do próximo ano tem como objetivo primordial ajudar e dinamizar o comércio tradicional, nesta fase de progressivo regresso à normalidade", justifica Vítor Pereira, citado no comunicado.

A informação também ressalva que a proposta vai ser deliberada na próxima reunião pública do executivo.

