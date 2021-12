Um jantar numa celebração num pub acabou em tragédia: uma mulher morreu e 31 pessoas sofreram uma intoxicação alimentar depois de comerem uma empada cujo recheio tinha carne picada incorretamente preparada por um cozinheiro. Só três pessoas escaparam à doença — por serem vegetarianas.

O caso remonta a outubro de 2018, mas só agora o cozinheiro foi condenado a uma pena suspensa de quatro meses de prisão,, depois de admitir ter desrespeitado as regras para a preparação de alimentos. John Croucher, o cozinheiro, justificou dizendo que estava com pressa.

Croucher admite viver com remorsos e diz que agora é um melhor chef.

Segundo o tribunal, citado pelo jornal ‘The Guardian’, o cozinheiro terá deixado a carne de um dia para o outro no frigorífico, depois de não ter sido bem cozinhada. Com pressa, Croucher colocou a carne em água gelada e tapou-a com película aderente. Depois, voltou a cozinhá-la e acrescentou puré quente, sem verificar a temperatura quando foi servida.

Para a justiça, porém, a culpa não é apenas do cozinheiro, apontando que inspeções anteriores ao incidente já mostravam um decréscimo na qualidade do espaço. Ainda assim, as vítimas não quiseram ir atrás do estabelecimento ou do proprietário.

Todavia, o proprietário foi multado em 9 mil libras (cerca de 10.500 euros) e condenado a pagar as custas judiciais. A sua empresa foi multada em quase três mil libras (3.500 euros).