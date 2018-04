A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) discute entre terça e quarta-feira a promoção da mobilidade dos cidadãos lusófonos, uma medida que a organização tem em estudo e de que Portugal e Cabo Verde são os principais impulsionadores.

A sede da CPLP, em Lisboa, acolhe nos próximos dois dias uma “reunião técnica conjunta sobre mobilidade”, com a participação de responsáveis pelas questões da mobilidade nos setores da Administração Interna, dos Negócios Estrangeiros e da Justiça nos nove Estados-membros da comunidade.

“Na reunião, as delegações vão partilhar as experiências no domínio da mobilidade, analisar a implementação dos acordos sobre mobilidade de pessoas na CPLP e refletir sobre os mecanismos de construção de uma maior mobilidade no espaço da comunidade”, divulgou a organização.

Os responsáveis vão ainda analisar a “produção de recomendações sobre os acordos existentes e de eventuais propostas”, a submeter à próxima cimeira da CPLP, agendada para 17 e 18 de julho, na ilha do Sal, em Cabo Verde.

A nova visão estratégica da CPLP (2016-2026), aprovada na conferência de chefes de Estado e de Governo de Brasília, há dois anos, reforçou o desafio da mobilidade, que “sempre esteve presente” entre as aspirações da organização.

Portugal e Cabo Verde têm defendido a facilitação da mobilidade dos cidadãos dentro da CPLP.

Cabo Verde assumirá a presidência temporária da organização durante dois anos, a partir de julho, enquanto caberá a Portugal liderar o secretariado-executivo a partir de janeiro de 2019, tendo já indicado o embaixador Francisco Ribeiro Telles para o cargo.