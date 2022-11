Quem tiver um crédito à habitação até 300 mil euros poderá contactar já esta segunda-feira o respetivo banco para renegociar o contrato sem qualquer tipo de penalização.

Esta foi uma das medidas aprovadas pelo governo de António Costa para mitigar os efeitos das subidas constantes das taxas de juro e que poderá assim ser levada a efeito de imediato, dado que o decreto-lei n.º 80-A/2022 foi publicado em Diário de República na última sexta-feira, dia 25 de novembro.

"O Governo adotou um conjunto de medidas extraordinárias de apoio direto às famílias para mitigar os efeitos do aumento dos preços dos bens essenciais, no sentido de contribuir para a manutenção do seu poder de compra, tendo em conta o contexto inflacionário atualmente existente", lê-se no diploma aprovado pelo governo.

Refira-se que esta medida estará em vigor, para já, apenas até final do próximo ano, 2023.