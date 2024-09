Em 29 de julho a Inapa apresentou o pedido formal de insolvência, junto do Juízo de Comércio do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Oeste, e a sentença de declaração de insolvência foi proferida em 01 de agosto, tendo Bruno Costa Pereira sido nomeado administrador do processo.

A decisão surgiu na sequência da insolvência da subsidiária alemã Inapa Deutschland, devido a "uma carência de tesouraria de curto prazo" no montante de 12 milhões de euros para a qual não foi encontrada "solução de financiamento no prazo estabelecido de acordo com a lei alemã", explicou na altura o grupo empresarial.

Face aos "impactos imediatos que a apresentação à insolvência da Inapa Deutschland terá na Inapa IPG, o Conselho de Administração da Inapa IPG reuniu e analisou a sua situação financeira, tendo concluído pela consequente e iminente insolvência da Inapa IPG" e decidido "apresentar a Inapa IPG à insolvência nos termos da lei portuguesa".

Com o processo formalizado, foi marcada a assembleia de credores para hoje pelas 14:00, no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Oeste, para apreciação do relatório do administrador de insolvência.

O relatório propõe que esta delibere, por um lado, a "manutenção da atividade do estabelecimento da insolvente na esfera do administrador da insolvência, sem que se veja determinada a suspensão da liquidação do ativo (para se prosseguir as diligências tendentes à venda das participações sociais e de outros ativos detidos pela Inapa IPG)".

Paralelamente, propõe a venda da Inapa Packaging à Next Pack por 20 milhões de euros e da Inapa France à Japan Pulp and Paper (JPP) por 25 milhões de euros.

Num aditamento ao relatório, o administrador propôs que fosse concedido um período de 30 dias “para a negociação exclusiva com a JPP, de forma a conformar os exatos termos da potencial transação”, e, se “verificadas as condições desta proposta e assegurado o preço fixo de 25 milhões de euros pelo perímetro da transação, seja assinado o contrato definitivo de compra e venda de participações sociais”.

Isto porque da análise desta proposta resulta um ‘enterprise value’ (valor da empresa) e um ‘equity value’ (valor patrimonial) superior às outras propostas recebidas para os mesmos ativos, sendo que a mesma “não contende com o perímetro da transação proposta pela Next Pack S.A.S., conforme descrita no relatório”.

Fundado em 1965 e líder em Portugal na distribuição de papel e embalagens, o grupo Inapa tem como principal acionista a empresa pública Parpública, com 44,89% do capital social, enquanto a empresa Nova Expressão tem 10,85% e o Novo Banco 6,55%. O restante capital está disperso.