“Dois médicos do Crescente Vermelho Palestiniano e um doente foram feridos por disparos das forças israelitas contra duas ambulâncias na zona de Fallujah”, declarou a agência humanitária que faz parte do Movimento Internacional da Cruz Vermelha na rede social X (antigo Twitter), citada pela agência de notícias espanhola Europa Press.

Uma das ambulâncias estava a transportar uma pessoa ferida para um hospital, acrescentou a organização.

A 07 de outubro, combatentes do Movimento de Resistência Islâmica (Hamas) — desde 2007 no poder na Faixa de Gaza e classificado como organização terrorista pelos Estados Unidos, a União Europeia e Israel — realizaram em território israelita um ataque de proporções sem precedentes desde a criação do Estado de Israel, em 1948, fazendo mais de 1.200 mortos, na maioria civis, cinco mil feridos e cerca de 240 reféns.

Em retaliação, Israel declarou uma guerra para “erradicar” o Hamas, que começou por cortes ao abastecimento de comida, água, eletricidade e combustível na Faixa de Gaza e bombardeamentos diários, seguidos de uma ofensiva terrestre.

A guerra entre Israel e o Hamas, que hoje entrou no 58.º dia e continua a ameaçar alastrar a toda a região do Médio Oriente, fez até agora na Faixa de Gaza mais de 15.200 mortos, na maioria civis, e mais de 40.000 feridos, de acordo com o mais recente balanço das autoridades locais, confirmado pela ONU, e cerca de 1,7 milhões de deslocados, também segundo a ONU, mergulhando o enclave palestiniano pobre numa grave crise humanitária.

Segundo as autoridades do Hamas, só nas últimas 24 horas, os bombardeamentos israelitas fizeram mais 700 mortos naquele território palestiniano.