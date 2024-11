O alerta para o acidente foi dado pelas 17:00 e o jovem terá caído de uma altura de 3,5 metros no parque da vila de Mogadouro, referiu o comandante dos Bombeiros de Mogadouro.

Devido à suspeita de traumatismo crânio-encefálico grave, a criança foi transportada de helicóptero para o Hospital de S. João, no Porto, acrescentou Luís Azevedo.

No local estiveram os Bombeiros de Mogadouro, com sete operacionais, a ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Mogadouro, com dois operacionais e a GNR.