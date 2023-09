O alerta foi dado pelas 19:27 para um atropelamento na localidade de Chamusca, concelho de Oliveira do Hospital, referiu fonte do Comando Sub-regional da Região de Coimbra.

A mesma fonte referiu ainda que o óbito foi declarado no local. O comando territorial da GNR de Coimbra afirmou à Lusa que a vítima é uma menina de 3 anos. Foram destacados para o terreno os bombeiros de Oliveira do Hospital e elementos do INEM.

Além da patrulha da GNR para o local foi chamado ainda o Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação (NICAV) da GNR de Coimbra, que realiza a investigação às circunstâncias do acidente.