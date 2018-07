As crianças da equipa de futebol que estão a ser resgatadas de uma caverna inundada na Tailândia não poderão viajar para assistir ao vivo à final do Campeonato do Mundo na Rússia, no dia 15 de julho, a convite da FIFA, informaram os médicos esta terça-feira.

"Ainda não podem viajar, devem permanecer no hospital durante algum tempo", declarou Thongchai Lertwilairatanapong, funcionário do ministério da Saúde da Tailândia, numa primeira conferência de imprensa sobre o estado de saúde dos menores de idade.

"É provável que vejam o jogo pela televisão", disse durante a entrevista no hospital de Chiang Rai.

De acordo com a agência Reuters, já foram resgatadas onze crianças. Assim sendo, mantém-se no interior da cavidade um menor e um adulto, o treinador de 25 anos, além da equipa de apoio, composta por um médico e três mergulhadores dos comandos da marinha tailandesa.

Chuvas fortes marcaram o início das operações de resgate neste terceiro dia. Este era o cenário que as autoridades tailandesas receavam, colocando mais pressão ainda na missão dos mergulhadores, uma vez que continuam a chegar informações sobre a descida na percentagem de oxigénio no ar no complexo subterrâneo que se estende por quatro quilómetros, com água a atingir o teto em algumas secções.

As autoridades previam hoje, ao terceiro dia de operações, resgatar as quatro crianças que ainda faltavam e o treinador. "Prevemos retirar os quatro rapazes e o seu treinador", confirmou Narongsak Osottanakorn, o chefe da célula de crise. A última pessoa a ser retirada será a Ekkapol Chantawong, de 25 anos.

Um médico e três mergulhadores dos comandos da marinha tailandesa, que ficaram junto do grupo desde que foi encontrado no início da semana passada, vão também sair hoje, acrescentou. "Esperamos que as condições se mantenham favoráveis", afirmou.

Numa carta endereçada ao presidente da federação tailandesa de futebol, Gianni Infantino, presidente da FIFA, afirma que tem acompanhado as notícias da operação de resgate e deixou o convite às crianças que estão presas na gruta para assistirem à final do Mundial na Rússia.

"Se, como todos desejamos, se eles se reunirem com as famílias nos próximos dias e se sua saúde lhes permitir viajar, a FIFA gostaria de convidá-los para assistir à final do Mundial 2018", escreveu à data Infantino.