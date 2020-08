Segundo a fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, "entre as 07:00 e as 08:00", os militares do posto local foram acionados para um despiste de uma viatura na mesma rua onde, posteriormente, seria encontrado morto um homem de nacionalidade espanhola, com cerca de 50 anos, vítima de mutilação dos órgãos genitais e uma mulher, também espanhola, com cerca de 40 anos, amarrada com cabos elétricos.

"Quando chegaram ao local, os militares depararam-se com uma viatura de matrícula espanhola, caída numa ribanceira. Os testemunhos que os militares recolheram junto de moradores naquela rua indicavam a possibilidade de a viatura pertencer a um casal de espanhóis que passava férias numa casa alugada nas imediações", especificou.

A mesma fonte adiantou que os militares se dirigiram à habitação em causa, "tendo detetado vidros partidos".

"Os militares pediram reforços para fazer a abordagem à casa por desconhecer o que poderiam encontrar no seu interior. A abordagem foi feita cerca das 08:00, tendo sido acionados os meios do INEM para socorrer a mulher encontrada amarrada", acrescentou.

Segundo a mesma fonte, a mulher forneceu a identificação do alegado autor do crime, o ex-marido, também de nacionalidade espanhola, residente em Vigo, na Galiza, bem como informação sobre a viatura em que terá abandonado o local, dados fornecidos pelas forças policiais portuguesas às autoridades espanholas para a localização do suspeito.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, o alerta foi dado cerca das 08:42, tendo o caso ocorrido na rua das Aluzelas, na freguesia de Gondufe.

O caso foi entregue à Polícia Judiciária.