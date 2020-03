Macron respondia assim, através dos jornais “La Stampa”, “La Repubblica” e “Corriere della Sera”, ao bloqueio apresentado pela Holanda e pela Alemanha ao apoio de um plano de ajuda da União Europeia (UE) para enfrentar as repercussões económicas do coronavírus.

“Tal como Giuseppe Conte (primeiro-ministro italiano), eu não quero uma Europa com o menor denominador comum. O momento é histórico: a França lutará por uma Europa solidária, soberana e de futuro”, acrescentou.

“A Europa deve estar orgulhosa e sentir-se forte, porque o é. Mas deve ir muito mais longe. É por isso que defendo a solidariedade orçamental na gestão da crise e das suas consequências”, disse o líder francês.

Macron disse ainda que “alguns países estão a comportar-se como se Itália ou Espanha fossem responsáveis por isto, quando, pelo contrário, são as primeiras vítimas e este vírus não perdoa ninguém”.

“O que me preocupa é a doença do ‘todos pensam em si próprios’ e se não estivermos unidos, Itália, Espanha e outros países poderão dizer, com razão, aos seus parceiros europeus: onde estavam vocês enquanto estávamos na frente? Eu não quero uma Europa egoísta e dividida”, disse.