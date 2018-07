"Quando olhamos setor a setor da governação, o que nós percebemos é que tem havido aqui um engano sistemático, um logro permanente, para não ir para outra terminologia menos simpática", disse, sublinhando que "a verdade é que nós não estamos bem".

Assunção Cristas falava no encerramento do XVII congresso do CDS-PP/Madeira, que elegeu como novo líder Rui Barreto, primeiro subscritor da única moção de estratégia global, aprovada por 86% dos congressistas.

"Não estamos bem no Orçamento de Estado, não estamos bem na dívida que continua a não baixar, não estamos bem nas dívidas que acumulam em vários setores, com a saúde a ser o prior dos exemplos, não estamos bem naquilo que é o serviço público em áreas tão distintas quanto os transportes públicos, a saúde, a educação, a segurança", afirmou a líder centrista, destacando o caso do furto de material militar em Tancos em 2017.

"Como é possível que quase um ano e meio depois, nós continuemos envolvidos num enorme pântano?", questionou, referindo-se às notícias que indicam que o material não terá sido recuperado na totalidade.