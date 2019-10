E os “bailaricos”, além de acordeões com o canto à desgarrada e asneiras à mistura, continuaram depois dos discursos no jantar num concelho, Ponte de Lima, que é governado por um autarca do CDS-PP, Vítor Mendes.

Filipe Anacoreta Correia fez o elogio ao trabalho da câmara centrista, num município que tem a mais baixa taxa de desemprego do distrito.

Num momento de entusiasmo, Anacoreta Correia disse até que, nas ruas, já vê momentos de viragem eleitoral para o CDS-PP, deixando uma palavra de entusiasmo: “Isto está a virar, meus caros amigos.”

E criticou António Costa, primeiro-ministro e líder do PS, por admitir interromper a campanha para ir aos Açores por causa do furacão Lorenzo, e não ter interrompido as férias por causa dos grandes incêndios de 2017.