Este é mais um investimento do capitão da seleção portuguesa de futebol no desporto e na capital portuguesa, com a estreia no ténis e no squash, além do anunciado no padel.

Ronaldo é um dos investidores da Cidade do Padel, em Oeiras, através do consórcio formado pela CR7, empresa de Ronaldo, e pela Lusofinança, num projeto da Federação Portuguesa de Padel (FPP).

De acordo com a holding do futebolista, o Lisboa Racket Centre foi o primeiro clube em Portugal com courts e aulas de padel, contando, atualmente, com mais de mil alunos nas três modalidades.

O Lisboa Racket Centre integra sete campos de ténis, de piso rápido, oito de padel, cinco de squash, além de infraestruturas de restauração e fitness.

O valor do negócio não foi revelado.