Já está disponível, custa 1.580 euros e a edição é limitada. A cruz oficial da Jornada Mundial da Juventude é uma peça em ouro de 19,2 quilates, com o símbolo da JMJ. Mede 3,5 centímetros, não chega a pesar 14 gramas e foi desenhada pela joalharia lisboeta Maison Simão. Destas só há 100, todas numeradas, mas existe uma versão menor por 1.080 euros.

O preço pode ser demasiado alto para algumas carteiras, mas há lembranças para todos os bolsos e para todos os gostos, de estolas em algodão e polyester bordadas em tons de dourado por 89 euros a T-shirts a 25 euros, passando por terços em contas de vidro a 16.50 euros, kits de três pulseiras de silicone a sete euros ou sacos em algodão com bolso interior e alças a 19 euros. Opções não faltam.

Os designers dos produtos, que podem ser adquiridos na loja física oficial da Fundação JMJ ou online, são quase sempre portugueses e produzidos em Portugal, recorrendo a plástico reciclado e a têxteis certificados, com a garantia de não terem na sua composição produtos químicos nocivos para o ambiente.

Depois do selo comemorativo, a partir do dia 19 de julho entrará em circulação a moeda de dois euros que celebra o evento, com a inscrição "Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023" na parte superior e a cruz peregrina no campo central.